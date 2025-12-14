Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan fidanlıkta üretilen bitki ve çiçekler ilçeyi süslemeye devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan üretim tesisinde (fidanlık) daha önce ekimini yaptığı mevsimlik bitki ve çiçekleri belirlenen noktalara dikmeyi sürdürüyor. Yol kenarları, kavşaklar ve parkları süsleyen bitkiler, ilçenin çehresini de değiştiriyor.

Ekipler, kış aylarının gelmesiyle mevsimlik brassica (süs lahanası), viola (hercai menekşe) ve aslanağzı bitkilerini dikmeye başladı. Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, bitkilerin üretim tesisinde üretilmesiyle beraber yüksek bir masrafın ortadan kalktığı ve ekonomik olarak tasarruf sağlandığını aktardı.

“HALKIMIZIN HER KURUŞUNA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Üretim tesislerinde ürettikleri bitkilerin Konyaaltı’nın güzelliğine güzellik kattığını vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, “Mevsimsel açıdan uygun olan bitkileri fidanlığımızda üretiyoruz. Üretilen bitkiler, Konyaaltı’mızın çeşitli noktalarına ekiliyor. Konyaaltı’mız Antalya’nın kalbi. Çok güzel bir ilçede yaşıyoruz. Güzel ilçemizi göze hitap edecek bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bünyemizde yer alan fidanlığımızda hem bitkilerimizi üretiyor hem de büyük oranda tasarruf sağlıyoruz. Böylelikle halkımızın her kuruşuna sahip çıkıyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımın eline sağlık” dedi.