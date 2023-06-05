Konyaaltı’nda Türk Sanat Müziği rüzgarı esti

Antalya Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen ‘Hicazkar Bir Rüya’ konseri, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.

Konyaaltı’nda Türk Sanat Müziği rüzgarı esti

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerini kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle sık sık bir araya gelen vatandaşlar, bu kez de Konyaaltı Belediyesi bünyesinde yer alan Türk Sanat Müziği Korosu’nun sahne aldığı ‘Hicazkar Bir Rüya’ konseri ile müzik dolu bir akşam yaşadı.

Göreve geldikleri günden bu yana en çok önem verdikleri konuların başında kültür sanat etkinliklerinin geldiğini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Belediye bünyesinde kurduğumuz Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kurulduğu günden bu yana vatandaşımızın büyük beğenisini topladı. Türk Sanat Müziği koromuzun konserinde her zamanki gibi yine salonu doldurdular. Konsere katılan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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