Konya’da 1 haftalık yakalanan uyuşturucu bilançosu

Kaynak: İHA
Konya’da 1 haftalık yakalanan uyuşturucu bilançosu

Konya'da polis ekiplerinin bir hafta boyunca düzenlediği 62 farklı narkotik operasyonunda, 28 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-20 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik mücadele kapsamında 62 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda; 16 bin 36 uyuşturucu hap, 468 gram sentetik kannabinoid, 118,79 gram metamfetamin, 17 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4,21 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, suçtan elde edildiği belirlenen 652 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası, yaklaşık 14 milyon 500 bin TL değerinde 4 daire ve 1 adet 2024 model araç ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarından 76 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 51’i işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. 19 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, uyuşturucuyla ilgili suçlardan aranan 12 kişi yakalandı ve bunlardan 9’u tutuklandı. Toplamda, operasyonlar neticesinde 28 kişi cezaevine gönderildi.

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