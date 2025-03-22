Konya’da 1 haftalık yakalanan uyuşturucu bilançosu

Alınan bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-20 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik mücadele kapsamında 62 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda; 16 bin 36 uyuşturucu hap, 468 gram sentetik kannabinoid, 118,79 gram metamfetamin, 17 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4,21 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, suçtan elde edildiği belirlenen 652 bin lira değerinde nakit ve ziynet eşyası, yaklaşık 14 milyon 500 bin TL değerinde 4 daire ve 1 adet 2024 model araç ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçlarından 76 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 51’i işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. 19 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, uyuşturucuyla ilgili suçlardan aranan 12 kişi yakalandı ve bunlardan 9’u tutuklandı. Toplamda, operasyonlar neticesinde 28 kişi cezaevine gönderildi.