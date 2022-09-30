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17 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 17 yaşındaki genç, kendisini uyandırmak isteyen ailesi tarafından yatağında ölü bulundu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:56
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Konya'da 17 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

17 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Kulu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Dolapdere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Semih Güneş'i (17) uyandırmaya gelen ailesi, çocuklarının hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere polis nezaretinde Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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