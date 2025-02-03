Konya'da 18 firari şahıs yakalandı

Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şahıs, ifadeden dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ise haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 şahıs, ifadeden dolayı aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 9 aranan şahıs yakalandı. Şahıslardan 1'inin farklı suçlardan 56 yıl hapis cezasıyla, 1'inin de FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 7 yıl hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.