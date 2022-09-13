Konya'da binlerce kilogram sahte deterjan ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerine düzenlenen operasyonda, birçok markaya ait satışa hazır 3 bin 933 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi.
Deterjanı ürettiği öne sürülen bir şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. (AA)
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