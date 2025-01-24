Konya'da 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Konya’da üç katlı bir bina çöktü. Binada mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

KONYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Konya Valisi İbrahim Akın, merkez Selçuklu ilçesinde çöken binada, alınan bilgilere göre 5 kişinin kaldığının değerlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Çöken bina ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Vali Akın, "İçeride 5 kişinin olduğuna dair bilgiler var. Bu 5 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor. İlerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra açıklamalar yapılacak. Umuyoruz ki hiç vatandaşımızı kaybetmeden bu yapının altından kurtarırız. Olay çok yeni, incelemeler yapılacak. İçeriden çıkan iki arkadaştan alınan bilgiler içeriden kendi ailesinden 5 kişinin olduğu yönünde. Bunun dışında binada başka oturanlar var mı araştırıyoruz. Çalışmaları hepimiz sabırla takip etmek durumundayız. Belediye Başkanımız tüm yetkililerimiz olay yerinde takip ediyoruz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim.