Konya'da 30 yıl hapisle aranıyordu havalandırma boşluğunda yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya'da farklı suçlardan hakkında 30 yıla yakın hapis cezası bulunan firari şüpheli, saklandığı apartmanın 2. katındaki eve gelen polis ekiplerini fark edince havalandırma boşluğundan 5. kata çıktı. Daireye kendini kilitleyen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında farklı suçlardan 30 yıla yakın hapis cezası bulunan S.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde bulunan bir apartmanda olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin saklandığı binayı ablukaya aldı. Bulunduğu 2. kattaki daireye gelen ekipleri gören S.Ç. havalandırma boşluğuna çıktı.

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HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN KAÇIP ÜST KATTA YAKALANDI

Daireye giren ekipler, S.Ç.'nin havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştığını fark edince üst katları kontrol altına aldı. S.Ç., 5. katın havalandırma boşluğundan çıkarak daireye saklanıp kapıyı kilitledi. Bina etrafında alınan önlemler sonrası kapıyı açan polis ekipleri, S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Konya'da 30 yıl hapisle aranıyordu havalandırma boşluğunda yakalandı

Konya'da 30 yıl hapisle aranıyordu havalandırma boşluğunda yakalandı

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Konya'da 30 yıl hapisle aranıyordu havalandırma boşluğunda yakalandı

Konya'da 30 yıl hapisle aranıyordu havalandırma boşluğunda yakalandı

Konya'da 30 yıl hapisle aranıyordu havalandırma boşluğunda yakalandı

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Konya'da 30 yıl hapisle aranıyordu havalandırma boşluğunda yakalandı

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