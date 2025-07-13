Konya'da 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya'da 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.


Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. isimli 8 yaşındaki kız çocuğu, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir şekilde sokak üstüne düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Son Haberler
Spotify Türkiye'den çekiliyor mu?
Spotify Türkiye'den çekiliyor mu?
Uzman isimden önemli uyarı... Altında fırsat için geri sayım!
Uzman isimden önemli uyarı... Altında fırsat için geri sayım!
Mansur Yavaş 'iki ilçeye açılacak' diyerek duyurdu
Mansur Yavaş 'iki ilçeye açılacak' diyerek duyurdu
Konya'da 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Konya'da 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Düğünde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 2 kişiyi yaraladı
Düğünde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 2 kişiyi yaraladı