Konya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Konya’nın Besagil-Karatay bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 08.57'de meydana gelen deprem yerin 5.0 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 4, 2024
BESAGIL-KARATAY (KONYA) https://t.co/Wl9Sjsltnr
04.10.2024, 08:57:16 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD'ın paylaşımında ise Konya’nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 7 km altında deprem olurken, saat 08.57'de sarsıntı hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Karapınar (Konya)
Tarih:2024-10-04
Saat:08:57:16 TSİ
Enlem:37.83694 N
Boylam:33.34306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/i76rxMjNgq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Herhangi bir can kaybı veya yaralı ise şu an için olmadığı belirtildi.