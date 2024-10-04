Konya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Konya’nın Besagil-Karatay bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Konya’nın Besagil-Karatay bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 08.57'de meydana gelen deprem yerin 5.0 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımında ise Konya’nın Karapınar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 7 km altında deprem olurken, saat 08.57'de sarsıntı hissedildi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralı ise şu an için olmadığı belirtildi.

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