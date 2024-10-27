Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Konya'da 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dördüncü katta M.K.'nin oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangında yan dairede mahsur kalan E.B.'yi merdiveni ile kurtardı. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi M.K. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

Konya’da 4 katlı apartmanda yangın paniği

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