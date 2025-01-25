Çöken binadan acı haber geldi! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'da dün akşam saat 20:00 sıralarında 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine AFAD, 200 kişilik bir ekip gönderdi.

Enkaz altında bulunan 5 kişiden 3'ü sağ olarak kurtarılırken, göçük altındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, "İçeride 5 kişinin olduğuna ilişkin bilgi edinildi, diğer dairelerde oturanlar olup olmadığına ilişkin kontroller yapılıyor." dedi.

İLK ACI HABER GELDİ

Enkaz altındaki 2 kişiden 1'inin cansız bedeni bulundu.

1 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

AFAD ekiplerinin enkaz altında kalan son kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

2 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

İlk gelen bilgilere göre göçük altından 2 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Bu kişiler göçükte aynı aileden 4 kişinin bulunduğunu söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Konya'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olay yerine gelerek bir açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz, “94 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama bu bina kentsel dönüşümü kabul etmediği için devam etmiş. Önceliğimiz binanın altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak.5 kişinin olduğuna dair çıkan vatandaşlardan gelen bir bilgi var. Burada 14 daire 7 dükkan var. Yan taraftaki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış durumda." diye konuştu.