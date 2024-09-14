Konya'da 5 katlı bir binada yangın paniği

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahsur kalan kişiler kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 23.45 civarında Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Emirgazi Sokak'taki binanın 3. katında başladı.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 4. kata sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.
Yangında, evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan indirilerek kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, dumandan etkilenen 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.