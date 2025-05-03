Konya'da 50 kilometrelik polis kovalamacası

Düzenleme: Kaynak: İHA

Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Konya'da polis ekiplerinin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan ve yaklaşık 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan alkollü sürücü, çekim yapan gazetecilere "gören duyan olmasın, rezil olmayalım" dedi.

Sürücüye toplamda 20 bin 704 lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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Olay, gece saatlerinde Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 AEE 625 plakalı otomobil sürücüsü E.A. (27), Aksaray Yolu polis uygulama noktasından ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından durduruldu. Ekipler tarafından yapılan alkol testinde sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücü ise görüntü alan gazetecilere "gören duyan olmasın, rezil olmayalım" dedi. Sürücü işlemlerin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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E.A.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira, 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 168 lira ve tehlikeli şerit değiştirmekten 9 bin 268 lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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