Konya’da anne-kız dehşeti yaşadı! TIR'ın altında kaldı

Konya'da tekerlekli sandalyedeki engelli kızıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye tır çarptı. Tırın altında kalan anne olay yerinde feci şekilde can verirken, yaralanan engelli kız çocuğu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddenin karşısına engelli kızını tekerlekli sandalye ile iterek karşıya geçmeye çalışan Şerife Bilen'e, merkez istikametinden Çumra istikametine seyir halinde olan N.O. idaresindeki 34 CZP 508 plakalı tır çarptı. Kazada engelli kızının tekerlekli sandalyesini iteleyen anne tırın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde anne Şerife Bilen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tekerlekli sandalyedeki henüz ismi öğrenilemeyen yaralı kız çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Şerife Bilen'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat başlatıldı.