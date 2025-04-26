Konya'da apartmanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA
Konya'da apartmanda çıkan yangın korkuttu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, ilçeye bağlı Sandıklı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

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Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının hızla yayılması nedeniyle apartman sakinleri yoğun duman altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edilirken yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Yangına tanık olan bir apartman sakini, bir anda binanın içini yoğun bir duman kapladığını, nefes almakta güçlük çektiklerini söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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