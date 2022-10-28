Aracında 140 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye girişteki uygulama noktasında şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan Doğan Ç, minibüsle kaçmaya başladı.

Şüpheli, 60 kilometre kovalamacanın ardından Üstünler Mahallesi'nde yakalandı.

Polis ekipleri araçta yaptığı aramada, paketlenerek nohut çuvalına gizlenmiş 140 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait parçalar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Doğan Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)