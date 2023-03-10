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Konya’da aranması bulunan 92 kişi yakalandı

Konya’da birçok suçlardan aranan ve toplamda 178 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 92 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 10:21
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Konya’da aranması bulunan 92 kişi yakalandı

Konya’da aranması bulunan 92 kişi yakalandı
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İHA'da yer alan habere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 92 şahsı tespit ettikleri adreslere düzenlediği operasyonlarla yakaladı. İki ayrı hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. tespit edilen adresinde ekiplerin operasyonuyla yakalandı. 2 ayrı hayvan hırsızlığı suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., ekiplerin operasyonuyla ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakalandı. Yine hırsızlık suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs da operasyonla yakalandı.

Depremi fırsat bildi onlarca ihtiyaç sahibini dolandırdı
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.B. (29) isimli şahsın sahte şirket ismiyle internet sitesi açtığı ve deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan çadır, battaniye, ısıtıcı gibi eşyaları bu siteden satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Hırsızlık şüpheli şahıs sahte internet sitesine yüklediği ve aslında olmayan ürünleri müşterilere kapora alarak pazarlamaya çalıştığı ve kaporayı aldıktan sonra ürünleri göndermediği öğrenildi. Şahsın bu şekilde onlarca depremzede ve yardımsever vatandaşı mağdur ettiği anlaşıldı.

Suç makinesi çıktı!
Dolandırıcının daha önce de sahte kredi kartları pazarlayarak onlarca kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Dolandırıcı ile ilgili Konya, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Hakkari’de onlarca mağdurun şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Şahsın, birçoğu dolandırıcılık suçundan olmak üzere kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından da toplam 57 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Toplam 178 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 şahıs ekiplerin operasyonuyla kıskıvrak yakalanırken 92 şahsın 70’i cezaevine gönderildi. 22 şahıs ise adli mercilere teslim edildi.

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