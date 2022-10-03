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Konya'da asfalt şantiyesinde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesindeki asfalt şantiyesinde meydana gelen patlamada yaralanan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 23:22
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Konya'da asfalt şantiyesinde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Konya'da asfalt şantiyesinde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti
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Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sonrası şantiyede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamada yaralanan 2 işçi, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden durumu ağır olan Ali Şen'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asfalt üretim tesislerimizde yaşanılan kazada hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Ali Şen'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı arkadaşımıza, Allah acil şifa versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. (AA)

Konya'da asfalt şantiyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Konyada asfalt şantiyesinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

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