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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Konya Karatay’da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot son anda paraşütle atlayarak kurtuldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 13:23
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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları'na ait olan uçağın pilotu atlayarak kurtuldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları'na ait bir F5 uçağımız kuş çarpması sonucu Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuştur." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Yurttas
6.12.2022 14:10
Evlat kurtulmuş şükür.  
 
xxx
6.12.2022 13:51
Sağ kurtulmasına çok sevindim allahım esirgesin onları  
 
Vatan
6.12.2022 13:47
Uçağın parası neyse alırız pilotu uza bir şey olmasın  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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