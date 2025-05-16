Konya'da bahar şenlikleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahar şenlikleri çerçevesinde Engelliler Haftası etkinlikleri düzenlendi.

İlkbahar mevsiminin gelmesi dolayısıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında özel öğrenciler ile ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bahar şenlikleri renkli görüntüler oluşturdu, büyük bir coşkuya sahne oldu. Haftanın dördüncü etkinliğinde Beyşehir Gölü kıyısında yer alan Gençlik ve Eğitim Kampında Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir araya gelen öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte, özel öğrenciler ve aileleri için farklı eğlenceli oyunlar, sportif yarışmalar ve sosyal aktiviteler düzenlendi.

Öğrenci velileri, organizasyonda emeği geçen katkı sağlayan kişi ve tüm kurumlara teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak, sosyal uyumlarını desteklemek ve toplumda farkındalık oluşturmak adına son derece önemli olduğu belirtildi. Haftanın ilerleyen günlerinde de çeşitli etkinlik ve programlarla Engelliler Haftası'nın anlam ve coşkusuna yakışır şekilde kutlamaların süreceği kaydedildi.