Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Konya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'da 2. kattaki evin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Dağsaray Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesinde kalan ve engelli olduğu öğrenilen 7 yaşındaki Y.E. ikinci kattaki evin balkonunda oynadığı sırada yere düştü. Çocuk, düşmenin etkisi ile ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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