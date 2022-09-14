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Konya’da çalıntı 34 bisiklet ele geçirildi

Konya’da bir iş yerinde çok sayıda bisiklet, elektrikli bisiklet ile birçok çalıntı malzemenin olduğu tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken 34 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 14:37
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Konya’da bisiklet hırsızlarına operasyon: 34 bisiklet ele geçirildi

Konya’da çalıntı 34 bisiklet ele geçirildi
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Konya’da bir iş yerine ve depoya düzenlenen operasyonda, çeşitli marka ve modellerde 33 bisiklet, 1 elektrikli bisiklet, akü ve adaptör gibi çok sayıda bisiklet parçasının yanı sıra elektronik eşya, elektrikli testere, deterjan gibi çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özellikle bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde ikinci el eşyaların satıldığı bir iş yeri ve depoda çok sayıda bisiklet, elektrikli bisiklet ile birçok çalıntı malzemenin de satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaşıldı. Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince özel bir ekip kurularak, belirtilen adresler takibe alındı. Yapılan takibin ardından ekipler adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli marka ve modellerde 33 bisiklet, 1 elektrikli bisiklet, akü ve adaptör gibi çok sayıda bisiklet parçasının yanı sıra elektronik eşya, elektrikli testere, deterjan gibi çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ele geçirilen eşyalara el konuldu. İş yeri sahibi ve olayla ilgili olduğu düşünülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bisikletleri sahiplerine teslim etmek için çalışma başlatıldı.
Daha önceden bisiklet hırsızlığı için polis merkezlerine müracaatta bulunan vatandaşlara Feridiye Polis Merkezi Güven Masası görevlileri tarafından yardımcı olunacağı ve tespiti yapılan eşyaların sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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