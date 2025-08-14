Konya’da bisiklette dünya rekoru kırıldı!

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen dünya rekoru denemelerinde Birleşik Krallık'tan William Bjergfelt, UCI Masters Hour Record'un yeni sahibi oldu. 206 tur atan Bjergfelt, 1 saatlik süre içerisinde 51,463 kilometre kat ederek ortalama 51 kilometre hıza ulaştı.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI KONYA'DA DÜZENLENMELİ"

Avrupa şampiyonasının Konya'da düzenlenmesi gerektiğini söyleyen William Bjergfelt, "Uzun zamandır saat rekoru için hazırlanıyorum. Çok iyi bir ekip ile hazırlandık. Türkiye Bisiklet Federasyonu'na iş birliği için teşekkür ederim. Daha önce Türkiye'ye Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nda yarışmıştım.

Türkiye'de Konya Velodromu'nun çok hızlı olduğunu duyunca rekor denemesini burada yapmak istedim. Burada daha çok yarış düzenlenmesini umuyorum. Pist mükemmel, ülke güzel, çevredeki manzara harika ve buradaki herkes çok dostane. Keşke burada daha fazla yarış yapabilsek." dedi.

REKOR DENEMELERİ DEVAM EDİYOR

Kırılan rekorun ardından, Matthew Richardson 200 metrede, Charlie Tanfield ise dünya 1 saat rekorunu kırmak için denemelerine devam ediyor.