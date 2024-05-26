Konya'da büyük ayıp. Galatasaraylı minik kıza yaptıkları yok dedirtti

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Konya'da büyük ayıp. Galatasaraylı minik kıza yaptıkları yok dedirtti

Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Konyalı taraftarların Galatasaraylı minik bir kızı ağlatması gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadeleye az bir zaman kala tüm nefesler tutuldu.

Fenerbahçe’nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların şampiyon olmak için buradan 1 puan alması gerekirken Konya’nın da ligde kalmak için 1 puana ihtiyacı var.

Oluşan bu durum nedeniyle iki takımın taraftarları da stada akın ederken bazı skandal görüntüler ortaya çıktı.

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ZORLA FORMASINI ÇIKARTTILAR

Konyaspor taraftarları maça ev sahibi tribününden gelen Galatasaraylı minik bir kıza yoğun ve uzun süren tepkiler göstererek formasını çıkarttı.

FORMAYI ÇIKARINCA AĞLADI

Yaşanan olayın ardından minik kızın ağlaması sosyal medyada Konyaspor taraftarlarına tepkilerin yükselmesine neden oldu.

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