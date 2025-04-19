Konya’da çocuk sürücü faciaya neden oldu! Arkadaşı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da çocuk sürücü faciaya neden oldu! Arkadaşı hayatını kaybetti

Konya’da 16 yaşındaki arkadaşının kullandığı traktöre binen İbrahim S, düştü. Kaza sonrası İbrahim, hayatını kaybetti. Sürücü arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batıçay Sokak'tan Saraçoğlu Caddesi istikametine seyir halinde olan traktörden bir kişinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan sürücünün kazada ölen 14 yaşındaki İbrahim S.'nin arkadaşı 16 yaşındaki Y.H.B. olduğunu belirledi. Yaşı küçük ehliyetsiz traktör sürücüsü Y.H.B., Saraçoğlu Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.H.B.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya’da çocuk sürücü faciaya neden oldu! Arkadaşı hayatını kaybetti

Konya’da çocuk sürücü faciaya neden oldu! Arkadaşı hayatını kaybetti

Konya’da çocuk sürücü faciaya neden oldu! Arkadaşı hayatını kaybetti

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