Konya'da çöken binanın enkazında hayat kurtaran tünel! İşte ekiplerin nefes kesen mücadelesi...

Düzenleme: Kaynak: AA

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı apartman çöktü. Ekipler enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için mücadele başlattı. Enkazda tünel kazan ekipler 5 saat süren mücadelenin ardından bir kişiye sağ olarak ulaştı. İşte kurtarma operasyonun saniye saniye görüntüleri...

Konya'da çöken binanın enkazında kalan bir kişiye sağ olarak ulaşıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

kurtarmaaaa.jpgKonya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı apartmanın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Aramalarını yoğunlaştıran ekipler, enkazda kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştı.

kurtarmaaaa.webpİtfaiye personelinin cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, itfaiye erinin ilk olarak "Tuttum elini." diyerek sevinmesi yer alıyor.

Görüntülerin devamında, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler." diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi." karşılığını veriyor.

Bu kişinin, çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarılan ilk kişilerden biri olduğu öğrenildi.

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