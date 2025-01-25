Konya'da çöken binanın enkazından 3 kişi canlı olarak çıkarıldı

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazından 2 kişi canlı olarak çıkarıldı. Çöken binanın enkazından yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı.

Bakan Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada "4 saat sonra 2 kişiyi kurtardık. Enkazın altında şu an 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Konya'da 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var

Öte yandan akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü.

Binanın enkazında beş kişinin kaldığının bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ettiği sırada yapılan tespitlerde iki kişiye canlı ulaşıldı. Enkaz üzerindeki kurtarma ekipleri koridor oluşturarak enkazdan iki kişiyi sedyeyle çıkardı. Sağ olarak kurtarılan iki kişi daha sonra olay yerinde bekleyen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Enkaz altında tespit edilen bir kişinin çıkarılması için çalışmalar devam ederken, iki kişinin daha enkaz altında olduğu değerlendiriliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Konya’da 4 katlı binanın çökmesi ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Tunç konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kazadan muhafaza eylesin” ifadelerine yer verdi.