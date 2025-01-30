Konya’da çöken binanın müteahhidi tutuklandı!

Kaynak: İHA
Konya’da çöken binanın müteahhidi tutuklandı!

Konya'da çöken bina soruşturmasında, binanın müteahhidi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde binanın müteahhidi olduğu iddia edilen 55 yaşındaki Adnan T. gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adnan T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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