Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 6 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 6 tutuklama

Konya'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Konya'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çöken bina soruşturmasında 6 kişi tutuklandı.

Konya'da Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan zemin kattaki 4 dükkanda balık restoranı işleten iş yeri sahibi Kazım F., balık restoranın tadilat işlemleriyle ilgilenen mimar Tuncer D. yapım işini üstlenen Volkan D., aynı dükkanı daha önce kahvehane olarak işleten Kemal Ö. ile dükkanların mülk sahibi Hakkı İ. ve Mehmet. P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Balık restoranının, Taşoluk Apartmanı'nın zemin katında 1 yıldır faaliyet gösterdiği ve ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 4 dükkanın birleşimi ve ön cepheye camekanla yapılan geniş alan kullanılarak, restoranın faaliyet gösterdiği belirtildi.

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