Konya'da çöken binayla ilgili 4 gözaltı

Konya’da çöken 4 katlı binanın enkazından 3 kişi canlı olarak çıkarılırken, çöken binayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartman bir anda çöktü. Binadan bazı kişiler kendilerini dışarı atmayı başardı. Son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Binanın 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı aldığı, bulunduğu mahallenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğu ancak bina sakinleri ile aynı caddedeki bazı evlerin kentsel dönüşümü kabul etmedikleri belirlendi. Bu sırada Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili olmak üzere 4 savcı görevlendirildi.

5 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Binadan son anda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) aynı hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu oldu.

KURTARILAN 3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan'ın kurtulduğu yakın bir noktada bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Konya Valiliği kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağ olarak kurtulan Ahmet Muhammed Cedan'ın, bulunduğu bölgenin sağ tarafında ise ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi eşi Emine Mustafa'nın bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine ekiplerin, o bölgede termal ölçüm cihazıyla yerlerini tespit etmeye çalıştı. Bir taraftan molozlar kaldırılırken diğer taraftan da çiftin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

'KOLON KESME' İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Kriz Merkezinin başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sık sık basın mensuplarının karşısına çıkıp gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Binanın giriş katına yeni açılan balıkçıya ait iş yerinin kolon kestiği iddiasıyla ilgili Yerlikaya, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bugün kadar herhangi bir şikayet olmadığını ama soruşturmayı yürüten savcı heyetinin her türlü iddiaya araştırdığını açıkladı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir'' denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin iş yeri işletmecisi, 2'sinin ise mülk sahibi olduğu bildirildi.