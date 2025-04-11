Konya'da dehşet! Eşini öldürüp, intihar etti

Akşam saatlerinde Konya'da 2 katlı müstakil evde meydana gelen olayda, İbrahim Urgun, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Nazmiye Urgun'u tüfekle vurdu.
KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Urgun, ardından silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Nazmiye ve İbrahim Urgun çiftinin cenazeleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı