Konya'da deprem (15 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da deprem (15 Mayıs 2025)

AFAD'ın Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem Ankara'da da hissedildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu açıkladı. Deprem, yerin 18,73 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Ankara ve çevre illerde de hissedildi.

"AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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