Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 07 AOU 268 plakalı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü B.G. yaşamını kaybetti.

Kaza, Cankurtaran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü B.G. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın nedenleri hakkında yapılan ilk araştırmalar, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildiğini gösteriyor.

İtibaren yapılan soruşturma, kaza nedenini ve olası hataları ortaya çıkarmak amacıyla devam ediyor.