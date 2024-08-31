Konya'da doğum gününde helyum tüpü patladı: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Emir Karaaslan Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi.

Helyum tüpünün patlaması sonucu 30 yaşındaki Ö.Ç. vücudunda yanıklar oluşurken, 2 yaşındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Patlamanın nedeni ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.