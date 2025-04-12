Konya’da ‘doktor’ grubunda kadın hastalar için skandal mesajlar

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların bulunduğu bir Whatsapp grubu olduğu iddia edilen mesajlaşmalarda kadın hastalara yönelik skandal ifadeler kamuoyunda yankı uyandırdı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Selçuk Üniversitesi (@selcukuniresmi) April 11, 2025

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."