Konya’da ‘doktor’ grubunda kadın hastalar için skandal mesajlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Konya’da ‘doktor’ grubunda kadın hastalar için skandal mesajlar

Selçuk Üniversitesi, sağlık çalışanlarına ait olduğu ifade edilen yazışmalara ilişkin yaptığı açıklamada iddiaya konu personellerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların bulunduğu bir Whatsapp grubu olduğu iddia edilen mesajlaşmalarda kadın hastalara yönelik skandal ifadeler kamuoyunda yankı uyandırdı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."

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