Konya'da dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir şebeke, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu çökertildi. 1 milyon 650 bin TL'lik vurgun yapan 3 şüpheli, Ereğli ilçesinde yakalandı.

YENİÇAĞ - Konya / Vedat Medet Yıldırım

Karatay ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisini komiser olarak tanıtan bir şüpheli tarafından dolandırılarak mağdur edildi. Şüpheli, vatandaşın kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek korku ve panik yarattı. Bu yöntemle, toplam 950 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası dolu çantayı elden teslim alarak kayıplara karıştı. Yine Ereğli’de ikamet eden başka bir vatandaş aynı yöntemle 700 bin TL dolandırıldı.

Şikayetlerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 240 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek ve saha çalışmaları yürüterek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin D.D. (1999), H.C.(2003) ve M.K.(1996) olduğu belirlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonla şüpheliler Ereğli ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında, dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 13 bin dolar, 1.600 TL, 251 bin 650 İran Riyali, 4 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi
Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (24 Eylül 2025)
Dolar ve euro ne kadar?
Hastane koridorlarında dehşet saçtı! Kahramanmaraş'ta görüntüler kan dondurdu! Ayrıldığı eşini gözünü kırpmadan öldürdü
Hastane koridorlarında dehşet saçtı!
Dünya devi markalardan büyük adım: Anlaşma imzalandı!
Dünya devi markalardan büyük adım: Anlaşma imzalandı!
Borsa günün ilk yarısında geriledi (24 Eylül 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi