Konya'da dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

YENİÇAĞ - Konya / Vedat Medet Yıldırım

Karatay ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisini komiser olarak tanıtan bir şüpheli tarafından dolandırılarak mağdur edildi. Şüpheli, vatandaşın kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek korku ve panik yarattı. Bu yöntemle, toplam 950 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası dolu çantayı elden teslim alarak kayıplara karıştı. Yine Ereğli’de ikamet eden başka bir vatandaş aynı yöntemle 700 bin TL dolandırıldı.

Şikayetlerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 240 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek ve saha çalışmaları yürüterek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin D.D. (1999), H.C.(2003) ve M.K.(1996) olduğu belirlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonla şüpheliler Ereğli ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında, dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 13 bin dolar, 1.600 TL, 251 bin 650 İran Riyali, 4 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.