Konya’da drift tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Konya’da drift tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Konya'da otomobil sürücüsünün mahalle arasında drift yapması sonucu çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Konya'da meydana gelen olayda, Z.A. mahalle arasından 42 DM 001 plakalı otomobili ile drift yaptı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sesleri duyan mahalleli duruma tepki gösterirken tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Z.A. bıçakla M.P.'yi bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekipleri ile yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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