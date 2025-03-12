Konya'da drift yapan magandalara ceza

Kaynak: Haber Merkezi

Konya’nın çeşitli noktalarında drift yaptığı tespit edilen magandalara polis ekiplerince toplamda 111.461 TL para cezası uygulandı.

Konya /Vedat Yıldırım

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu İlçesinde bir mahalle arasında ve sanayi sitesi içerisinde drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri incelediği ihbar görüntüleri sonucunda araç sürücülerinin E.G. ve K.K olduğunu ve bir sürücünün ehliyetinin daha önce iptal edildiğini tespit etti. Sürücülere "Drift Yapmak ve Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanmak" suçlarından toplamda 111.461 TL para cezası kesildi.

Ayrıca magandalar Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçundan Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından Huzurlu ve Güvenli Trafik için denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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