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Konya’da 3 milyon 350 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Konya’da durdurulan şüpheli bir kamyondan 750 bin TL değerinde 3 milyon 350 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 11:15
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Konya’da durdurulan kamyondan 3 milyon 350 bin adet kaçak makaron çıktı

Konya’da 3 milyon 350 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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Konya’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 750 bin TL değerinde 3 milyon 350 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, devletin vergi kayıplarının engellenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede ekipler il girişindeki uygulama noktasında kargo şirketine ait bir kamyonu durdurdu. Kamyon şoförünün kargo taşıdığını söylemesine rağmen şoförün söylemleri ve hareketlerinden şüphelenen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kamyonda arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun kasa kısmında 750 bin TL değerinde 3 milyon 350 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

(Kaynak: İHA)

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