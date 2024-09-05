Konya'da emniyet güçlerine silahlı saldırı: 2 polis yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya'da emniyet güçlerine silahlı saldırı: 2 polis yaralı

Konya'da çalıntı araçla kaçmaya çalışan şahısları yakalamaya çalışan polislere silahlı saldırı düzenlendi.

Konya'da çalıntı olduğu belirtilen araçtaki 2 şahsı gözaltına almaya çalışan polis memurları silahlı saldırıya uğradı.

Saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edilinen bilgiye göre, polis ekipleri çalıntı olduğu belirtilen 06 DZ 6051 plakalı aracı takip ettiği sırada trafik ışıklarında trafik durdu. Bu sırada polis memurları araçtaki şüphelileri gözaltına almak isterken, şüpheliler polis memurlarına ateş açtı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

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Şüpheliler olay yerinden kaçarken, dizinden ve kolunda yaralanan polisler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri ve çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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Olay gerçekleştiği sırada aracıyla trafik ışıklarında bekleyen Burak Arslan, "Işıklarda beklediğim sırada sağımda bir araç durdu. Daha sonra polisler geldi, aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Adam direkt eline silahı aldı, ateş etti. Bir polis arkadaşımız dizinden yaralıydı. Diğer polis de kolundan yaralandı. Daha sonra şahıslar buradan kaçtı. Olayın şokuyla ben de tarlaya doğru kaçtım" dedi.

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