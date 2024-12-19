Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

Olay, Beyşehir ilçesinin Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki ve Aynur Özbay çiftinin bağ evinde dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bağ evi, ahır ve samanlıktaki alevler kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından evin içinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cesetleriyle karşılaştı.

Cenazeler, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yapılan incelemeler yangının ev, ahır ve samanlıkta aynı anda çıktığını ortaya koydu. Bu durum, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ihtimalini gündeme getirdi ve kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Geniş çaplı soruşturma devam ederken, Özbay çiftinin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.