Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 62 yaşındaki Zeki Özbay ve eşi 57 yaşındaki Aynur Özbay çiftinin hayatını kaybettiği yangının, 3 farklı noktada aynı anda başladığı tespit edildi. Kundaklama şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken, çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Olay, Beyşehir ilçesinin Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki ve Aynur Özbay çiftinin bağ evinde dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bağ evi, ahır ve samanlıktaki alevler kontrol altına alındı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından evin içinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cesetleriyle karşılaştı.

Cenazeler, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yapılan incelemeler yangının ev, ahır ve samanlıkta aynı anda çıktığını ortaya koydu. Bu durum, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ihtimalini gündeme getirdi ve kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Geniş çaplı soruşturma devam ederken, Özbay çiftinin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

Konya'da evli çiftin öldüğü yangında kundaklama şüphesi

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