Konya’da feci ATV kazası!

Kaynak: İHA
Konya’da feci ATV kazası!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ATV motoru devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Beyşehir'e bağlı Üzümlü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki ATV motor, yerleşim merkezi girişinde virajı alamayarak kontrolden çıkıp devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Motordan savrularak düşüp yaralanan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Konya'ya nakledildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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