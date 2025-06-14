Konya'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İHA
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 45. kilometresinde Derebucak ilçesi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametine seyir halinde olan Feridun G. (38) yönetimindeki otomobil, Derebucak ilçesi girişinde karşı yönden gelen ve Antalya yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Feridun G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile yolcu olarak bulunan 7 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada olay yerinde can veren otomobil sürücüsünün cenazesi ise otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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