Konya’da feci kaza. Astsubayın kullandığı otomobil tıra çarptı

Kaynak: İHA
Konya’da feci kaza. Astsubayın kullandığı otomobil tıra çarptı
Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobil, tıra arkasından çarptı. Kazada otomobili kullanan astsubay M.E.G. ağır yaralandı.

Ömeranlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.E.G. kontrolündeki otomobil, bir tırın dorsesine arkadan çarptı. Gerçekleşen kazada sürücü M.E.G. ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından hayati tehlikesi sebebiyle hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün Aydın'da jandarma astsubay çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

aw154098-05.jpgAstsubay M.E.G.'nin Konya'da bir şehit yakınını ziyaret ettikten sonra Ankara'ya doğru yola çıktığı ve kazanın da bu esnada meydana geldiği belirtildi. Kulu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir de yaralı astsubaya hava ambulansına kadar eşlik etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı iletildi.

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