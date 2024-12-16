Konya'da feci kaza: Devrilen asit yüklü tankerin şoförü öldü

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde, hidroklorik asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu şoför Oktay Demir hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun Karapınar ilçesi girişinde meydana geldi.

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Oktay Demir'in kontrolünü yitirdiği 27 HB 048 plakalı hidroklorik asit yüklü tanker, yoldan çıkıp devrildi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerdeki asit kaza nedeniyle etrafa dağıldı.

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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Oktay Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Demir'in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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