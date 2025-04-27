Konya’da feci kaza! Gelin kaynana hayatını kaybetti: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Konya - Ankara kara yolu üzerinde Altınekin'e bağlı Akköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (38) idaresindeki 06 CZK 042 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan M.A.'nın (28) kullandığı 42 PP 011 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada 42 plakalı otomobilde bulunan Hatice Akıncı (85) hayatını kaybederken, M.A., E.A. (54), M.A. (23) ve Firdevs Akıncı (55) ile diğer aracın sürücüsü A.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Firdevs Akıncı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Hatice Akın ile Firdevs Akıncı'nın gelin kaynana olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.