Konya’da feci kaza! Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da feci kaza! Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Türkiye’yi etkisi altına alan kar ve sağanak yağışlı hava kazalara sebep oldu. Konya’nın Ereğli ilçesinde yağan kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden bir sürücü, hakimiyetini kaybettiği araçla tarlaya uçtu.

Kaza, Ereğli ilçesi Türkmen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.K. idaresindeki 53 ACL 733 plakalı kamyonet, yağan kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya takla attı.

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananlardan 2 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

aw390666-02.jpg

aw390666-01.jpg

Son Haberler
İngiltere inşaat sektöründe tahminleri aşan büyüme
İngiltere inşaat sektöründe tahminleri aşan büyüme
Beyin korkuyu nasıl yeniyor? Yeni araştırmalar aydınlatıyor
Beyin korkuyu nasıl yeniyor? Yeni araştırmalar aydınlatıyor
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
Asya borsalarında Trump'ın etkisi: Yükselişe geçildi (13 Şubat 2025)
Asya borsalarında Trump'ın etkisi