Kaynak: İHA
Konya’da feci kaza! Levhalara çarpıp ters döndü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyşehir Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. kontrolündeki otomobil, Ali Akkanat Kampüsü yönünden şehir merkezi yönüne seyir halindeyken kavşakta kontrolden çıkarak önce refüjdeki trafik levhalarına çarptı, ardından devrilerek ters döndü.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı müdahale sonrası ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw544889-01.jpg

aw544889-02.jpg

