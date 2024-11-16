Konya'da feci kaza! Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya'da feci kaza! Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı

Konya'da polis midibüsü kaza yaptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Konya’da polis midibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7’si polis 11 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Adana karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü’ne ait 42 BZ 693 plakalı polis midibüsü, kavşakta dönüş yaptığı sırada Fahri A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

polis-midibusuyle-otomobil-carpisti-1-o-423514-124946.jpg

Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz’in (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7’si polis 11 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Filiz’in cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

polis-midibusuyle-otomobil-carpisti-1-o-423514-124946-001.jpg

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Mansur Yavaş'tan kış desteği. Hane başına 8.200 TL
Mansur Yavaş'tan kış desteği. Hane başına 8.200 TL
Konya'da feci kaza! Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı
Konya'da feci kaza! Polis minibüsü ile otomobil çarpıştı
MasterChef yarışmacısı Beyza sağlık durumu ile ilgili konuştu
MasterChef yarışmacısı Beyza sağlık durumu ile ilgili konuştu
Sarıyer’de virajı alamayan otomobil şarampole uçtu
Sarıyer’de virajı alamayan otomobil şarampole uçtu
CHP'li Cevdet Akay'dan usulsüzlük iddiası!
CHP'li Cevdet Akay'dan usulsüzlük iddiası!